Cagliari-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

CAGLIARI - E la Lazio va all’assalto del “suo” quarto posto. Juve davanti dopo la vittoria di ieri, ora i biancocelesti sono chiamati a vincere contro il Cagliari per riprendersi la piazza dietro Atalanta, Inter e Napoli. Va dimenticato il ko contro la Fiorentina per tornare a raccogliere punti importanti per un piazzamento Champions. Fischio d’inizio alle ore 20:45. Tutti gli aggiornamenti in diretta.