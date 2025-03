Notte da vera Lazio: l’Olimpico freme e la Curva Nord prepara una maxi-coreografia

Due buone notizie: il pallone lo porta la Lazio, non dovrebbe essere sgonfio come a Plzen e si gioca all’Olimpico, evitando le buche e le zolle trovate in Repubblica Ceca. Pensate quante ne avrebbe dette Sarri, che ha vinto l’Europa League al Chelsea ma non l’ha mai sopportata a Formello. Mau ragionava dalla Champions in su. Pensieri troppo elevati e scomodi per Lotito, abituato al limbo. Undicesima partecipazione in venti anni di gestione. Solo due volte, nel 2013 e nel 2018, la Lazio ha raggiunto i quarti. Petkovic si fece eliminare dai turchi del Fenerbahce con la complicità dello scozzese Collum e un arbitraggio scandaloso a Istanbul. Inzaghi, sopra di tre gol, subì la rimonta e un cappotto memorabile nell’ultima mezz’ora a Salisburgo. Da sette anni il club biancoceleste non andava così avanti nel torneo e non entrava nel tabellone a eliminazione diretta con prospettive tanto allettanti. C’è un percorso agevolato verso la finale di Bilbao, a patto di non snobbare l’impegno e continuare con lo stesso entusiasmo.