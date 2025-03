Lazio, Lotito sorprende tutti da Chiambretti: "Ecco perché i tifosi della Roma mi amano"

ROMA - Un momento difficile per la sua Lazio, che è arrivata alla sosta per le nazionali con il fiato corto e pagando gli infortuni (l'ultimo quello del 'Taty' Castellanos, nuovamente ko dopo che era appena tornato a disposizione), ma Claudio Lotito resta ottimista in vista dell'ultima parte della stagione.

Lazio, la frase di Lotito sui tifosi della Roma

"I cinque gol presi a Bologna? Può capitare a tutti di cadere, l’importante è rialzarsi. Ci sono tutte le condizioni per poter fare bene” ha detto il presidente biancoceleste e senatore, intervistato da Piero Chiambretti nella puntata del programma ‘Fin che la barca va’ che andrà in onda nella serata di oggi (18 marzo) su Rai 3. Lotito, che con la sua Lazio insegue un piazzamento europeo in campionato e in Europa League aspetta la doppia sfida dei quarti di finale contro i norvegesi del Bodo/Glimt, ha parlato anche dei tifosi della Roma: "Io non vedo sogni, ma solide realtà. I romanisti mi amano perché vorrebbero un presidente più presente".