Lazio, tutti i punti discussi della gestione di Baroni: dal calo di forma ai tanti infortuni

La crisi di inizio anno e l'Olimpico tabù

Quando niente funziona, come a Bologna, sorge il sospetto che sia impossibile ridursi in questo modo e che una crisi del genere non possa essere del tutto reale. Ma segnali di cedimento si colgono da inizio anno. Nel 2025 la Lazio ha conquistato 16 punti in 11 partite, rispetto alle prime 9 in classifica (dall’Inter al Milan) solo i biancocelesti e la Fiorentina sono così in frenata, neppure i rossoneri. La Roma guida con 29 punti, il Bologna segue con 25, poi Inter 24, Napoli, Juventus e Milan 20, Torino 18, Atalanta 17, Lazio, Genoa, Udinese e Fiorentina 16. Di queste solo Bologna, Inter, Milan e Fiorentina hanno giocato 12 partite. La frenata è evidente. La Lazio ha iniziato a soffrire in casa dopo il 3-0 al Bologna del 24 novembre. Dopo il colpo di Napoli (0-1) il crollo con l’Inter, poi il pareggio con l’Atalanta all’Olimpico e il pari col Como. Il ko con la Fiorentina, la vittoria col Monza, il pari col Napoli acciuffato all’ultimo, il pari con l’Udinese. Negli ultimi due mesi una sola vittoria contro i lombardi in sette partite. Le vittorie europee hanno tolto sicuramente energie, gli infortuni non hanno aiutato. Ma tutta la Lazio ha perso veemenza, forza fisica, energia mentale. Non sempre è riuscita a reagire. «Solo un fatto casuale, in casa abbiamo fatto grandi partite», una delle risposte recenti di Baroni sul complesso nato all’Olimpico.