Candreva svela: "Ho chiamato la Lazio per chiudere la carriera lì"

Antonio Candreva , che ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a 38 anni, ha svelato di aver chiesto alla Lazio di poter chiudere la carriera con la maglia biancoceleste. In un'intervista a Radiosei ha spiegato: "Mi sentivo ancora in grado di far qualcosa, mi sono anche offerto alla mia squadra , alla Lazio, ma non c’è stata l’opportunità".

Candreva: "Ho chiesto se fosse stato possibile chiudere la carriera a Roma"

"Ho chiamato - ha proseguito il classe 1987 - e chiesto se fosse stato possibile chiudere la carriera a Roma, ma va già bene ciò che ho fatto in biancoceleste. Non mi aspettavo un ok, sapevo fosse difficile per la questione delle liste. È stato solo un tentativo, ma senza pretese". Candreva, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza alla Salerntiana, ha chiuso la su carriera con 502 presenze in Serie A.

I numeri di Candreva con la Lazio

La Lazio è la squadra con cui ha giocato più partite: ben 192 gettoni con la maglia del club capitolino, tra 2012 e 2016: per lui anche 45 gol e 43 assist, oltre che la Coppa Italia vinta in finale nel derby contro la Roma nel 2013.