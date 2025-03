Tutti i segreti di Rovella: dalla terza squadra di Milano a Lazio e Italia, alla scoperta dei luoghi in cui è cresciuto

Con il Genoa di Thiago Motta l'esordio in Serie A

Era l’estate del 2015, quando decise di lasciare l’Accademia Inter, dove aveva iniziato. Giancarlo Corbetta, all’epoca diesse e responsabile del settore giovanile dell’Alcione, portò Nicolò e altri suoi amici al campo Kennedy. «Lo conoscevo, guardavo tante partite, anche mio figlio Edoardo è del 2001 e giocava a calcio, ora fa l’arbitro in Eccellenza e sono rimasti amici. Abitiamo vicino. Vennero i genitori a parlarci, anche altri dello stesso gruppo under 14 volevano cambiare. Li convinsi a sposare il nostro progetto. Rovella arrivò con Cicogna, Zangrillo, Cerni e altri ragazzi che ora giocano nei dilettanti. Di Nicolò non ho mai avuto dubbi. Che potesse avere un percorso così importante non era certo, ma lo reputavo di prospettiva, come dissi subito a Paolo, il padre». Rovella impiegò pochissimo tempo a imporsi. «Dopo una settimana era già un leader del gruppo. Ragazzo d’oro, ben voluto. In campo aggiunge personalità e porta un dinamismo pazzesco. Lo vedi davanti alla difesa e lo ritrovi un attimo dopo in attacco. Non è una dote comune. Lo allenava Alessandro Tonani, faceva il play nel 4-3-3. Rimase un solo anno, ma tutti gli misero subito gli occhi addosso». Giocava nella Rappresentativa Regionale e lo scoprì Francesco Bega segnalandolo a Michele Sbravati, all’epoca responsabile del vivaio del Genoa e oggi alla Juve. «Nicolò faceva 14 anni a dicembre. Eravamo d’accordo con i genitori e con il Genoa. Aspettammo il compleanno per farlo firmare e alla fine della stagione lo cedemmo nonostante si fossero svegliati in tanti». Inter, Juve e Cagliari rimasero bruciate. Rovella passò al Genoa per un indennizzo di circa 50-60mila euro. Il 21 dicembre 2019 Thiago Motta lo faceva esordire in Serie A a San Siro, Inter-Genoa 4-0. «Mi vennero le lacrime agli occhi. Ero allo stadio con il papà Paolo e la mamma Debora. Aspettammo Nicolò e dopo la partita rientrammo tutti a casa a piedi».