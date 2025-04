Zaccagni: "Ormai sono un tifoso della Lazio, voglio restare qui"

Il capitano non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua nave. Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, è stato intervistato per Champions of Made in Italy, il progetto che vede protagoniste la Lega Serie A, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, e ne ha approfittato per parlare del suo legame con i colori biancocelesti: "Qui hanno giocato tanti campioni. Con la fascia al braccio prendo l'eredità di Ciro Immobile, mio grande amico, un pezzo grosso di questo campionato. Vincere all'Olimpico è bello, è coinvolgente, la Curva Nord e i tifosi trasmettono forza e voglia di indossare questa maglia. Mi sono affezionato alla Lazio, come alla città. L'arrivo di Baroni è stata una novità piacevole, non ha mai sbagliato a preparare una partita, ci ha sempre dato calma e serenità. Giocare per la Lazio è diverso, speciale, ti porta a essere tifoso di questa storia e questa maglia. E io da qui non intendo muovermi".