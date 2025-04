Zaccagni rivela cosa è successo negli spogliatoi della Lazio: "Siamo distrutti. Ora i vecchi..."

Beffa clamorosa per la Lazio : dopo aver portato la sfida ai supplementari con un gol nel recupero e poi segnare con Dia la rete che poteva valere la semifinale, i biancocelesti perdono ai rigori . Delusione grandissima per la squadra di Baroni , tante lacrime in campo dopo l'ultimo errore decisivo di Castellanos . Nel post partita, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato dell'eliminazione: " Siamo distrutti. Stasera avevamo dato tanto e fatto tutto quello che dovevamo fare. Potevamo fare attenzione sul loro gol. Poi i rigori sappiamo come sono, ci dispiace tanto".

Zaccagni dopo Lazio-Bodo: "Siamo distrutti. Partita quasi perfetta"

Zaccagni aggiunge: "Guendouzi ce l'aveva con chi non ha tirato i rigori? La rabbia ognuno la esprime a modo suo ma bisogna essere lucidi e analizzare le cose. Ora bisogna ricompattarci con la testa al campionato. Il rammarico è che abbiamo fatto una partita quasi perfetta, e ci ferisce. 120 minuti ad alta intensità senza mai mollare su ogni pallone, quello che ci aveva chiesto il mister. Adesso bisogna essere bravi noi più vecchi e il mister, perché in campionato dobbiamo dire la nostra. Mai come questa sera posso essere orgolioso di questa squadra. Abbiamo lasciato tutto quello che avevamo sul campo. I nostri tifosi sono stati fantastici". La Lazio ricomincerà il suo percorso per la qualificazione in Champions League con la sfida di lunedì contro il Genoa.