Lazio, Baroni: "Sapevo che la squadra avrebbe reagito dopo Bodo. Le voci sul mio futuro..."

"L'eliminazione col Bodo? Da queste mazzate si deve crescere"

L'allenatore dei biancocelesti ha analizzato il successo dei suoi sul campo del Genoa anche in conferenza stampa. "Patto dopo l'eliminazione in Europa League? La squadra sta crescendo. Si deve crescere anche da queste mazzate e la squadra sta crescendo di gara in gara. Sono contento, ringrazio i ragazzi perché li vedo lavorare durante la settimana. So cosa può dare questa squadra e quanto crescere ancora. Quanta rabbia c'era? La rabbia è un brutto compagno. Avevamo amarezza ma anche consapevolezza di aver fatto una partita di spessore e un bel torneo. La voglia ora è di giocarci ogni partita con la volontà di andarcela a riprendere".

"Abbiamo vinto una partita di qualità, su Castellanos e Taty vi dico che..."

"Abbiamo vinto una partita di squadra. Non avevo bisogno di avere risposte dalla squadra. In queste ultime partite abbiamo sbagliato poche prestazioni. Oggi devo fare i complimenti a tutti, era una partita complicata. Il Genoa è una squadra che gioca con ritmo", sottolinea ancora Baroni che poi spiega: "Quando ho qualità la metto sempre in campo. Venivamo da una partita con i supplementari, siamo venuti qua e quando eravamo in volo abbiamo ricevuto la notizia che dovevamo tornare. Se mettiamo tutto questo, dà più valore alla prestazione della squadra. Castellanos e Dia? L'assenza dei nostri attaccanti è stata pesante. Abbiamo portato al gol tutti ma loro con la qualità che hanno ci danno soluzioni importanti. Sono contento per Taty, per Dia ma per tutta la squadra. Era la partita che volevamo, che dovevamo centrare e lo abbiamo fatto".