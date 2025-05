Fabiani sulla telefonata di Lotito: "Qualcuno vuole minare la serenità della Lazio"

Fabiani: "La telefonata di Lotito? Qualcuno vuole minare la serenità della Lazio"

Così il ds della Lazio, Angelo Fabiani, ai microfoni di DAZN, prima della sfida di Empoli: "Premesso che ci siamo isolati da questi fattori esterni, è chiaro che per dinamica e per come vengono fuori sistematicamente certe notizie c'è l'interesse da parte di qualcuno di minare la serenità della squadra e dello staff - ha sottolineato -. Non devo fare il difensore del presidente ma si possono estrapolare più parole e assemblarle in un'unica telefonata. Ma il reato non è tanto nel fare queste registrazioni quanto nel divulgarle, chi è stato autore di questo gesto ignobile ne risponderà nelle sedi opportune", ha poi aggiunto il dirigente biancoceleste.