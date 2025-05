Lotito, la telefonata con un tifoso della Lazio è virale: "I giocatori hanno in testa la m..."

Lotito, virale la telefonata con un tifoso

"I giocatori hanno la m**** nel cervello, altrimenti non farebbero i calciatori - dice il presidente della Lazio -. Hai mai visto un giocatore intelligente? I giocatori si dividono in quattro categorie: normali, buoni giocatori, ottimi giocatori e campioni. I campioni sono quelli che hanno l'interruttore sempre acceso". Elogi per Pedro, protagonista nel match pareggiato contro il Parma: "Hai visto come è entrato?". Lotito replica invece così quando il tifoso, qualificatosi come tassista, gli parla di mercato: "Fai il tassista. Non fare il tuttologo. Io non ti dico quali sono le strade più corte per arrivare in un posto".

Le frasi su Baroni, Noslin e Tchaouna

Così invece sull'eliminazione nei quarti di Europa League: "Se quelli buttano fuori la palla del rigore. Che c****. Il Bodo è una squadra di pippe". Il discorso si sposta poi su alcuni calciatori della Lazio: "Noslin è costato 18 milioni. L'ha voluto l'allenatore, mica l'ho chiesto io. Ci ha messo in croce. Adesso sai che m'ha detto? Che c**** gli è successo a questo? L'anno scorso era un fenomeno". Infine un giudizio su Tchaouna, finito nella bufera per un 'like' a un post dell'Uefa in cui si celebrava la qualificazione del Bodo: "Ma quello è pure cretino, non conosce la lingua italiana. Non parla la lingua italiana, purtroppo è questa la realtà".