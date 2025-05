Empoli-Lazio diretta Serie A: segui la partita delle 12.30 della domenica 

L'Empoli lotta per la salvezza, mentre la Lazio punta al quarto posto che garantirebbe l’accesso in Champions League . La sfida delle 12.30 della domenica mette in palio 3 punti imporantissimi per entrambe le squadre che si affronteranno allo stadio Castellani di Empoli, in un clima davvero infuocato e gremìto di tifosi toscani. La squadra di Baroni è una delle quattro squadre di questo campionato (con Atalanta, Empoli e Hellas Verona) ad aver conquistato più punti in trasferta che in casa; con i biancocelesti arrivano da due successi di fila fuori casa e non ne ottengono tre consecutivi in Serie A da novembre 2022 (quattro in quel caso). Mentre non sorridono gli scontri diretti ai ragazzi allenati da D'Aversa: nelle ultime 12 sfide tra i due club in campionato ci sono state 10 vittorie laziali e due pareggi, con l’ultimo successo degli azzurri risale al 29 novembre 2015 (1-0 con gol di Lorenzo Tonelli).

11:57

Empoli in cerca di vittoria

L’Empoli non vince una partita di campionato dall’8 dicembre contro l’Hellas Verona: 19 gare di fila senza vittorie (6 pareggi, 13 sconfitte) rappresenta già la striscia negativa record per il club toscano in Serie A; in particolare, i toscani non battono una squadra che li precede in classifica dall’ultima giornata dello scorso torneo (2-1 sulla Roma)

11:50

Spalletti in tribuna

Sugli spalti al Castellani è annunciato anche Luciano Spalletti: il ct della Nazionale seguirà da vicino Zaccagni e Rovella, già chiamati in gruppo nei mesi scorsi. Tra 32 giorni infatti gli azzurri inizieranno il girone di qualificazione al prossimo Mondiale, la prima gara sarà contro la Norvegia

11:46

L'arbitro di Empoli-Lazio

Ad arbitrare Empoli-Lazio sarà Colombo (sezione di Como), che sarà coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Dei Giudici e dal IV Uomo Crezzini. A VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Abisso e Gariglio

11:40

Lazio, nuovi terzini: occhi sul baby Netz

Centrali e terzini, li cerca la Lazio per rinfondare la difesa. Al centro e sulle fasce è tutto un rinnovamento, non ci sono intoccabili. Marusic, senza rinnovo, potrebbe provare a liberarsi con l’articolo 17 della Fifa e ci sono riflessioni del club su Lazzari. Tavares sarà riscattato in anticipo, ci sono contatti con l’Arsenal per chiudere a inizio giugno, saranno ascoltate offerte...

11:35

Empoli-Lazio: le formazioni ufficiali

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken, Cacace; Colombo. All. D’Aversa

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos.

A disp. Provedel, Furlanetto, Gila, Provstgaard, Basic, Vecino, Dele-Bashiru, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin, Isaksen, Pedro. All. Baroni

11:30

Lazio, vietato sbagliare a Empoli. La Champions si gioca lontano dall’Olimpico

La Lazio può ancora sognare. Soprattutto in una giornata che vede a confronto quattro sue diretti concorrenti. Da una parte Roma e Fiorentina che si daranno battaglia all’Olimpico, dall’altra Bologna e Juventus. In mezzo la squadra biancoceleste che giocherà contro l’Empoli e prima delle squadre citate. Vincere significa due cose certe: rimanere almeno in scia alla corsa Champions e mangiare dei punti sulle avversarie, a prescindere da quanti e su chi...

