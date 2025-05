Retroscena Lazio, Pedro avverte Hysaj prima dell'espulsione: "Usa la testa..."

Hysaj è stato espulso al 76' di Empoli-Lazio ristabilendo la parità numerica che era venuta meno dal 38', quando Colombo aveva guadagnato anzitempo la via degli spogliatoi per somma di ammonizioni.

Hysaj espulso nonostante la raccomandazione di Pedro: "Usa la testa, che sei ammonito"

La stessa sorte è toccata al terzino dei biancocelesti, che aveva ricevuto una precisa raccomandazione di Pedro. Lo spagnolo, al momento del suo ingresso in campo, al 70', al posto di Zaccagni, era corso da Hysaj per dirgli: “Usa la testa, che sei ammonito”. Solo sei minuti più tardi, però, è arrivata la vistosa trattenuta dell'ex Napoli su Doumbia, che ha spinto l'arbitro Colombo a mostrargli il secondo giallo del pomeriggio. Al 66' Hysaj aveva ricevuto il primo cartellino per un fallo su Viti. Un rosso indolore, che non ha impedito alla Lazio di sbancare il Castellani: 1-0, gol di Dia al 1'.