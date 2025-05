Lazio diretta festa per il 25° anniversario dello scudetto: segui la serata

Era il 14 maggio del 2000 quando la Lazio di Sven Goran Eriksson si laureava campione d'Italia per la seconda volta nella sua storia, con un epilogo epico e una vittoria arrivata 'in differita' dopo il famigerato diluvio di Perugia in cui si sciolse la Juventus di Carlo Ancelotti . L'apice dell' era Cragnotti , che oggi il club di Claudio Lotito celebra un quarto di secolo dopo, con una serata di gala per festeggiare il 25° anniversario di quell'incredibile scudetto. Segui la diretta dell'evento e tutti gli aggiornamenti...

19:40

Evento per rivivere un momento storico

L'evento organizzato dalla Lazio ripercorrerà quell'incredibile 14 maggio, che dopo il 3-0 ottenuto sul campo contro la Reggina, si protrasse a lungo, con il pubblico incollato alle radioline prima e all'audio della cronaca di Riccardo Cucchi, diffusa tramite gli altoparlanti, poi, per seguire in diretta Perugia-Juventus, fatta riprendere dall'arbitro Collina dopo il lungo stop per il diluvio che aveva colpito il Curi. Passando per il gol di Calori e il triplice fischio, che alle 18:04 diede il via alla festa biancoceleste.

19:20

"Indimenticabili": la Lazio festeggia l'anniversario del secondo scudetto

Con una serata di gala organizzata a Casina di Macchia Madama a Roma, stessa location di 25 anni fa', la Lazio celebra l'anniversario dello scudetto del 2000. Un evento che segue l'incontro a Formello tra il presidente del secondo tricolore biancoceleste, Sergio Cragnotti, e Claudio Lotito.

Casina di Macchia Madama, Roma