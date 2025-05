Lazio, anche Mancini al party scudetto: dove vederlo in tv e chi ha rinunciato  

Il campionato e la Champions, non c’è solo il confronto con la Lazio. Simone Inzaghi ha gradito l’invito partito da Formello, ma questa sera non potrà unirsi ai campioni d’Italia del Duemila, radunati da Lotito alla Casina di Macchia Madama. Si tratta di un luogo simbolico, non solo perché si trova a Monte Mario, dietro l’Olimpico: venticinque anni fa ospitò la festa per il secondo scudetto della Lazio. Come Inzaghi, neppure Alessandro Nesta, capitano della squadra di Eriksson oggi impegnato come allenatore del Monza, potrà raggiungere Roma. Stesso discorso per Sergio Conceiçao : dopo la finale di Coppa Italia, il Milan è rientrato di notte con un charter e il portoghese tornerà con i rossoneri per sfidare domenica la Roma all’Olimpico.

Lazio, party scudetto al via

Ci saranno, invece, Roberto Mancini e diversi altri campioni di quella Lazio. Dal portiere Marchegiani a Pancaro, Favalli, Negro, Gottardi, Ravanelli, i tecnici Orsi e Spinosi, il prof. Campi, la dirigenza rappresentata da Guido Paglia e Gabriella Grassi, ovviamente Massimo Cragnotti. Il patron Sergio, due giorni fa tornato per la prima volta a Formello dopo ventidue anni, è in dubbio. Il Cholo manderà un video messaggio di saluti da Madrid e come Simeone diversi altri stranieri. La serata verrà condotta da una coppia speciale, perché a Cristiano Ditta si unirà Dario Marcolin, ex centrocampista della Lazio e vera anima di quello spogliatoio, oggi apprezzato voce tecnica di Dazn. Ha avuto nel recente passato esperienze nell’emittenza privata, tratta il microfono come il pallone, supporterà la conduzione. Ieri ha ricordato l’attesa della Lazio in religioso silenzio nello spogliatoio dell’Olimpico il 14 maggio Duemila durante il secondo tempo (posticipato causa diluvio) di Perugia-Juve. «Ogni tanto entrava qualcuno e tutti si aspettavano che avrebbe portato un cambio di risultato. Pensavamo “vedrai che adesso pareggiano, adesso pareggiano…”. Qualcuno diede un calcio alla porta e urlò: “È finita!”. Fu una liberazione. Avevamo paura della delusione, per noi e per i tifosi. Era un gruppo unito in un silenzio di tomba, in quei secondi finali. Nessuno si azzardava a muovere un muscolo. Attimi di speranza e di tensione».

La diretta tv da Roma

La società sta festeggiando il venticinquesimo anniversario come meglio non avrebbe potuto. Lotito ci tiene. Ha invitato Cragnotti a Formello, è stato un incontro emozionante e pieno di significati, uno straordinario abbraccio tra due epoche, seppellendo anticipatici e inopportuni paragoni del passato. Ieri il club, Dazn e Sportitalia hanno annunciato congiuntamente la trasmissione gratuita e in chiaro dell’evento “Indimenticabili, 25° anniversario dello scudetto”. I tifosi potranno collegarsi live sul digitale terrestre (canale 60), on demand su Dazn, alla radio o su app Lazio Style con la Casina di Macchia Madama.