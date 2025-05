Lazio, Baroni ricorda Eriksson: "Allenatore straordinario, precursore del calcio"

Giornata speciale in casa Lazio per i festeggiamenti in occasione del 25esimo anniversario del secondo scudetto vinto dai biancocelesti. La location è la stessa del 2000, Casina di Macchia Madama a Roma. Nei giorni scorsi si sono anche incontrati a Formello l'attuale presidente e il presidente del secondo scudetto vinto dalla Lazio, Sergio Cragnotti e Claudio Lotito. Una serata anche all'insegna di due assoluti protagonisti di quella stagione spettacolare che se ne sono andati via troppo presto, Sinisa Mihajlovic e Sven Goran Eriksson. L'allenatore svedese è stato omaggiato con un intervento sul palco di Marco Baroni.