Lazio, la responsabilità dei giocatori

Non si parla più di calcio, ma solo di Lotito e Sarri, come se un grande allenatore potesse segnare qualche gol dalla panchina o possedesse i poteri del mago Otelma. La Lazio, padrona del proprio destino, ha fatto tutto da sola, stabilendo un record al contrario: il blocco del mercato in entrata ventuno anni dopo i nove acquisti in un giorno. Dal 31 agosto 2004 ad oggi sembra cambiato poco o niente. Una gestione lenta, progressi quasi impercettibili, solito grafico, su e giù, tornando dal secondo al settimo posto e ripiombando nella contestazione, per la prima volta appoggiata su numeri di bilancio, conti e indicatori economici da riequilibrare. Commercialisti o tifosi? È questo il dilemma di tanti laziali, spiazzati come Mau dentro un’estate surreale e senza precedenti. C’è un rischio elevatissimo, a forza di trascurare l’ovvio, spostando il focus dal campo: togliere responsabilità ai giocatori. Bene ha fatto Sarri a intervenire subito, parlando al gruppo in apertura di stagione. La storia laziale è conosciuta e non c’è bisogno di ricordare Eugenio Fascetti, l’estate dei meno 9 e una retrocessione in C sventata agli spareggi di Napoli quasi un anno dopo. «Chi vuole resti, chi non se la sente può andare via subito. Rimanemmo tutti». In questo caso, nessuno se ne può andare da Formello. Il contrario. Sono tutti legati dal contratto ed è opportuno che Lotito, se riuscirà ad abbassare il costo del lavoro attraverso il taglio degli esuberi e senza cedere un big, sia inflessibile nel chiederne il rispetto. Non è tempo di ritocchi, premi, promesse, prebende e mal di pancia.