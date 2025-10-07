Lazio, piccolo infortunio per Dia: dice no al Senegal e resta a Formello

Problemi fisici per Boulaye Dia che non risponderà alla convocazione del Senegal, impegnato da venerdì nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. L'attaccante della Lazio, non in perfette condizioni fisiche dopo la partita pareggiata 3-3 con il Torino, era stato chiamato dal commissario tecnico Pape Thiaw per le gare contro il Sud Sudan e la Mauritania. Dia non è partito, preferendo rimanere a Formello per smaltire i fastidi e non aggravare ulteriormente la situazione.

Quattro giocatori in nazionale

La decisione dell'attaccante, protagonista di qualche errore di troppo sotto porta contro la Roma e contro il Torino, arriva in un momento complicato per la Lazio, ancora in emergenza a causa di tanti infortuni (sono ko Dele-Bashiru, Gigot, Marusic, Rovella, Pellegrini, Vecino e Zaccagni) e attesa, al rientro dalla sosta, dai match contro Atalanta e Juventus. Hanno risposto alla convocazioni delle proprie nazionali, invece, Isaksen (Danimarca), Hysaj (Albania), Mandas (Grecia) e Nuno Tavares (Portogallo) che in queste ore hanno lasciato Roma.