Curiosità Lazio, Lotito fa benedire Formello

Una protezione divina, almeno un aiuto del cielo, è da fine settembre che Lotito li invocava più per fede che per superstizione. Aveva pensato di far benedire la Lazio e Formello dopo gli infortuni a catena che avevano decimato la squadra di Sarri. L’occasione si è presentata venerdì, prima del vertice con Mau. Il presidente ha accolto nel centro sportivo un drappello di ospiti, tra questi ci sarebbe stato un sacerdote. La benedizione sarebbe stata impartita in tutti i settori, a partire da quelli tecnici. Non si conosce il nome del celebrante, sono i casi in cui il presidente prova a rendersi invisibile e la società non dà prove né tracce e spesso nelle negazioni dei fatti si nasconde l’esatto contrario. A settembre e ottobre, in piena emergenza, erano state avanzate tante ipotesi per ricostruire l’origine degli infortuni muscolari sommati uno dietro l’altro. Sarri s’era difeso rievocando infortuni «pregressi» accusati da vari giocatori. Durante i vertici organizzati per valutare le cause degli stop era stata presa in esame l’incidenza dei nuovi campi rizollati, inizialmente duri. Lo stesso tecnico aveva ammesso il disagio. Lotito, più che alle influenze scatenate dalla preparazione atletica o dal fondo dei nuovi campi, aveva pensato agli influssi che gravavano negativamente sulla Lazio.