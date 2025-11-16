Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Curiosità Lazio, Lotito fa benedire Formello

In settimana il presidente ha accolto nel centro sportivo un drappello di ospiti, tra questi ci sarebbe stato un sacerdote: i dettagli
Daniele Rindone
3 min
Una protezione divina, almeno un aiuto del cielo, è da fine settembre che Lotito li invocava più per fede che per superstizione. Aveva pensato di far benedire la Lazio e Formello dopo gli infortuni a catena che avevano decimato la squadra di Sarri. L’occasione si è presentata venerdì, prima del vertice con Mau. Il presidente ha accolto nel centro sportivo un drappello di ospiti, tra questi ci sarebbe stato un sacerdote. La benedizione sarebbe stata impartita in tutti i settori, a partire da quelli tecnici. Non si conosce il nome del celebrante, sono i casi in cui il presidente prova a rendersi invisibile e la società non dà prove né tracce e spesso nelle negazioni dei fatti si nasconde l’esatto contrario. A settembre e ottobre, in piena emergenza, erano state avanzate tante ipotesi per ricostruire l’origine degli infortuni muscolari sommati uno dietro l’altro. Sarri s’era difeso rievocando infortuni «pregressi» accusati da vari giocatori. Durante i vertici organizzati per valutare le cause degli stop era stata presa in esame l’incidenza dei nuovi campi rizollati, inizialmente duri. Lo stesso tecnico aveva ammesso il disagio. Lotito, più che alle influenze scatenate dalla preparazione atletica o dal fondo dei nuovi campi, aveva pensato agli influssi che gravavano negativamente sulla Lazio.

Lazio, tanti verso il recupero 

Da qui l’idea di convocare un prete, di cercare una benedizione anti-infortuni. Oggi la situazione è meno emergenziale. Sarri sta recuperando Castellanos e Tavares, con loro Dele-Bashiru (ma è ancora fuori lista). E’ più lontano il rientro di Cancellieri. L’unico che continua a impensierirlo è Rovella, deciso a non operarsi a ottobre per tentare la strada della terapia conservativa. Gli effetti, dopo un inizio promettente, non hanno dato frutti e il regista si opererà in settimana. Non è un miracolo mancato.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

