Rabbia Lazio, il comunicato è durissimo: "Errori arbitrali sempre a nostro sfavore"

La nota dopo Udinese-Lazio

Questa la nota del clun biancoceleste: "Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".

Silenzio stampa: la scelte della società

Oltre a questo, la società ha deciso di optare per il silenzio stampa dopo il match del Bluenergy Stadium: nessun tesserato rilascerà infatti dichiarazioni.