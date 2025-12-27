Rabbia Lazio, il comunicato è durissimo: "Errori arbitrali sempre a nostro sfavore"
La Lazio ha pubblicato un duro comunicato dopo il pareggio contro l'Udinese, maturato nel finale dopo un gol segnato da Davis viziato da un tocco di mano.
La nota dopo Udinese-Lazio
Questa la nota del clun biancoceleste: "Nel rispetto del lavoro e dell’impegno della classe arbitrale, continuiamo a registrare con crescente amarezza una serie di errori sempre a nostro sfavore, ripetuti e difficili da comprendere. La S.S. Lazio chiede rispetto, uniformità di giudizio e maggiore attenzione: episodi che stanno incidendo in modo evidente sul lavoro della squadra e sull’equità della competizione, generando rilevanti danni economici al Club e ledendo profondamente la passione, l’impegno e i sacrifici di una tifoseria che sostiene questi colori, in ogni stadio e in ogni contesto".
Silenzio stampa: la scelte della società
Oltre a questo, la società ha deciso di optare per il silenzio stampa dopo il match del Bluenergy Stadium: nessun tesserato rilascerà infatti dichiarazioni.