sabato 27 dicembre 2025
Udinese-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Udinese-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Al Bluenergy Stadium la gara valida per la diciassettesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
4 min
Aggiorna

Udinese-Lazio tra voglia di riscatto e continuità. Al Bluenergy Stadium è il giorno della sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Da una parte i bianconeri di Runjaic, reduci dalla pesante sconfitta al Franchi contro la Fiorentina (5-1), desiderosi di rilanciarsi ripetendo la prestazione casalinga offerta contro il Napoli (1-0); dall'altra i biancocelesti di Sarri, che non perdono da tre partite e vogliono centrare il secondo successo esterno di fila, dopo il blitz a Parma (1-0), per lasciarsi alle spalle le polemiche (arbitrali) lasciate in eredità dal match all'Olimpico con la Cremonese (0-0). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it

16:57

Udinese, la formazione ufficiale

Udinese, la formazione ufficiale.

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.

16:47

Lazio, la formazione ufficiale

Lazio, la formazione ufficiale.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

16:45

Udinese-Lazio, la probabile formazione di Sarri

La probabile formazione di Maurizio Sarri per Udinese-Lazio. SFOGLIA LA GALLERY

16:40

Come arrivano Udinese e Lazio alla sfida di oggi

Come arrivano Udinese e Lazio alla sfida di oggi: lo score nelle ultime sei partite.

16:35

Dove vedere Udinese-Lazio in diretta tv e live streaming

Dove vedere Udinese-Lazio in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

16:30

Udinese-Lazio, alle 18 il calcio d'inizio

Alle 18 il calcio d'inizio di Udinese-Lazio. Scatta il conto alla rovescia per la sfida al Bluenergy Stadium.

Bluenergy Stadium - Udine

 

