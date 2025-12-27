Udinese-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE
Udinese-Lazio tra voglia di riscatto e continuità. Al Bluenergy Stadium è il giorno della sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Da una parte i bianconeri di Runjaic, reduci dalla pesante sconfitta al Franchi contro la Fiorentina (5-1), desiderosi di rilanciarsi ripetendo la prestazione casalinga offerta contro il Napoli (1-0); dall'altra i biancocelesti di Sarri, che non perdono da tre partite e vogliono centrare il secondo successo esterno di fila, dopo il blitz a Parma (1-0), per lasciarsi alle spalle le polemiche (arbitrali) lasciate in eredità dal match all'Olimpico con la Cremonese (0-0). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it.
16:57
Udinese, la formazione ufficiale
UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
16:47
Lazio, la formazione ufficiale
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Sarri.
16:45
Udinese-Lazio, la probabile formazione di Sarri
16:40
Come arrivano Udinese e Lazio alla sfida di oggi
Come arrivano Udinese e Lazio alla sfida di oggi: lo score nelle ultime sei partite.
16:35
Dove vedere Udinese-Lazio in diretta tv e live streaming
16:30
Udinese-Lazio, alle 18 il calcio d'inizio
Alle 18 il calcio d'inizio di Udinese-Lazio. Scatta il conto alla rovescia per la sfida al Bluenergy Stadium.
Bluenergy Stadium - Udine