Udinese-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

Udinese-Lazio tra voglia di riscatto e continuità. Al Bluenergy Stadium è il giorno della sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Da una parte i bianconeri di Runjaic, reduci dalla pesante sconfitta al Franchi contro la Fiorentina (5-1), desiderosi di rilanciarsi ripetendo la prestazione casalinga offerta contro il Napoli (1-0); dall'altra i biancocelesti di Sarri, che non perdono da tre partite e vogliono centrare il secondo successo esterno di fila, dopo il blitz a Parma (1-0), per lasciarsi alle spalle le polemiche (arbitrali) lasciate in eredità dal match all'Olimpico con la Cremonese (0-0). Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it.