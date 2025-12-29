Simonelli durissimo contro la Lazio: "Risponderemo alla lettera. Rispetto per gli arbitri anche perché..."

"Lazio? Gli risponderemo, ma ci vuole rispetto per la classe arbitrale che svolge un ruolo delicato". Così il presidente della Lega di Serie A, Ezio Maria Simonelli , sul caso creato dalla lettera della Lazio dopo il pareggio contro l'Udinese. Il gol di Davis convalidato dall' arbitro Colombo ha scatenato la furia del club biancoceleste, che ha reagito con una "formale richiesta di intervento immediato" per il " ripetersi di errori arbitrali e disomogeneità Var".

Simonelli annuncia: "Rocchi spiegherà la decisione"

"Gli risponderemo come a tutte le comunicazioni di vario tipo che giungono dai club, Pec o non Pec, dopo averle analizzate nelle sedi inopportune - la risposta del presidente Ezio Maria Simonelli a a Radio Anch'Io Sport -. Sul fatto che la credibilità del campionato sia minata, non mi trovo. Ci vuole rispetto. Non è mio compito quello di dissertare sui fatti tecnici. Ieri sera ho avuto modo di sentire il designatore Rocchi per gli auguri di buon anno e mi ha anticipato che domani sera su Open Var verrà data un'ampia e dettagliata spiegazione sul gol contestato dalla Lazio".

Simonelli duro: "Critica non tollerabile, se si sostiene altro..."

Poi prosegue, rispondendo duramente alla Lazio: "Da presidente di Lega, non posso che confermare la totale fiducia nell'operato della classe arbitrale: metterla in dubbio mina fortemente, questo sì, la credibilità del sistema e non è tollerabile. Ci può stare che un club si senta danneggiato da alcuni episodi, ma come sappiamo gli errori arbitrali fanno parte del gioco del calcio così come gli errori degli attaccanti, dei difensori e dei portieri e come tali vanno accettati senza pregiudizi. Se poi si ritiene, come scritto nella lettera, che si tratta di 'una sequenza di episodi che, per frequenza, natura e impatto, non è più archiviabile come casualità' allora il discorso è diverso. Se si sostiene che c'è un disegno dietro, la strada è quella della denuncia nelle sedi competenti".