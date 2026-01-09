Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 9 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
La Lazio presenta Taylor sui social e alla fine spunta… un vecchio incubo della Roma

Il giocatore olandese, fresco di annuncio ufficiale con i biancocelesti, è protagonista di un divertente video sull'account social del club: cosa è successo
TagsTaylorLazioRoma
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Kenneth Taylor è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il centrocampista olandese, ingaggiato dall'Ajax, è stato annunciato ufficialmente come secondo colpo dal mercato dopo quello di Petar Ratkov. Subito spazio alle prime parole in biancoceleste di Taylor sui profili ufficiali del club, con una citazione particolare ad una 'vecchia conoscenza' della Roma.

Lazio, il video sui social con un "brutto ricordo" per la Roma

Tra i video spuntati sui social per presentare il nuovo acquisto, l'account ufficiale biancoceleste ha pubblicato un "Taylor guess Taylor", dove il centrocampista olandese viene chiamato a riconoscere altri "Taylor" famosi tra cinema, musica e sport. Da Anya Taylor-Joy fino a Fritz Taylor, John Taylor, Taylor Hayes e ancora Elizabeth Taylor e Lautner Lautner, ma il giocatore, ad eccezione di Taylor Swift, non riesce ad indovinarne neanche uno. Poi, alla fine del video, spunta un brutto ricordo per i tifosi giallorossi: Anthony Taylor, l'arbitro della finale di Europa League di Budapest contro il Siviglia. Un siparietto quasi obbligato visti i due cognomi uguali, che stava già rimbalzando sui social tra i tifosi da diversi giorni. E stavolta Taylor, il giocatore, riconosce Taylor, l'arbitro, avendolo già incrociato ai tempi dell'Ajax.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

