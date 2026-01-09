La Lazio presenta Taylor sui social e alla fine spunta… un vecchio incubo della Roma

Kenneth Taylor è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio . Dopo le visite mediche e la firma sul contratto , il centrocampista olandese, ingaggiato dall'Ajax, è stato annunciato ufficialmente come secondo colpo dal mercato dopo quello di Petar Ratkov . Subito spazio alle prime parole in biancoceleste di Taylor sui profili ufficiali del club, con una citazione particolare ad una ' vecchia conoscenza' della Roma .

Lazio, il video sui social con un "brutto ricordo" per la Roma

Tra i video spuntati sui social per presentare il nuovo acquisto, l'account ufficiale biancoceleste ha pubblicato un "Taylor guess Taylor", dove il centrocampista olandese viene chiamato a riconoscere altri "Taylor" famosi tra cinema, musica e sport. Da Anya Taylor-Joy fino a Fritz Taylor, John Taylor, Taylor Hayes e ancora Elizabeth Taylor e Lautner Lautner, ma il giocatore, ad eccezione di Taylor Swift, non riesce ad indovinarne neanche uno. Poi, alla fine del video, spunta un brutto ricordo per i tifosi giallorossi: Anthony Taylor, l'arbitro della finale di Europa League di Budapest contro il Siviglia. Un siparietto quasi obbligato visti i due cognomi uguali, che stava già rimbalzando sui social tra i tifosi da diversi giorni. E stavolta Taylor, il giocatore, riconosce Taylor, l'arbitro, avendolo già incrociato ai tempi dell'Ajax.