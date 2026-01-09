La Lazio presenta Taylor sui social e alla fine spunta… un vecchio incubo della Roma
Kenneth Taylor è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il centrocampista olandese, ingaggiato dall'Ajax, è stato annunciato ufficialmente come secondo colpo dal mercato dopo quello di Petar Ratkov. Subito spazio alle prime parole in biancoceleste di Taylor sui profili ufficiali del club, con una citazione particolare ad una 'vecchia conoscenza' della Roma.
Lazio, il video sui social con un "brutto ricordo" per la Roma
Tra i video spuntati sui social per presentare il nuovo acquisto, l'account ufficiale biancoceleste ha pubblicato un "Taylor guess Taylor", dove il centrocampista olandese viene chiamato a riconoscere altri "Taylor" famosi tra cinema, musica e sport. Da Anya Taylor-Joy fino a Fritz Taylor, John Taylor, Taylor Hayes e ancora Elizabeth Taylor e Lautner Lautner, ma il giocatore, ad eccezione di Taylor Swift, non riesce ad indovinarne neanche uno. Poi, alla fine del video, spunta un brutto ricordo per i tifosi giallorossi: Anthony Taylor, l'arbitro della finale di Europa League di Budapest contro il Siviglia. Un siparietto quasi obbligato visti i due cognomi uguali, che stava già rimbalzando sui social tra i tifosi da diversi giorni. E stavolta Taylor, il giocatore, riconosce Taylor, l'arbitro, avendolo già incrociato ai tempi dell'Ajax.