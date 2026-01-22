Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
"Toccato il fondo. Sarri furioso? Sapeva chi era Lotito…". Le parole dell’ex Lazio accendono i tifosi

La critica è netta: "Il Como ci ha fatto una testa così, come all’andata. Perdere 3-0 in casa è impossibile"
2 min
Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, non è stato tenero con la Lazio. L'ex ha accesso il dibattito tra i tifosi dopo le sue dichiarazioni, come aveva già fatto Rambaudi. "Parlare di questa Lazio è difficile. Anche le parole di Sarri non aiutano, sapeva chi è il presidente. Il Como ci ha fatto una testa così, come all’andata. Perdere 3-0 in casa con il Como, e hanno sbagliato anche un rigore, è impossibile. Abbiamo toccato il fondo. Detto questo, loro sono bravi, il Como è una bella squadra", il pensiero di Oddi. 

Oddi boccia il mercato della Lazio 

"Il mercato si sta facendo al contrario: prima non si poteva fare, ora si stanno perdendo i giocatori migliori. Saranno settimane dure, vista l’ultima partita - sottolinea Oddi -. Il fondo lo abbiamo toccato su tutti i fronti, in questa situazione i calciatori entrano in campo senza cattiveria. C’è stato un peggioramento da parte di tutte le componenti. Ora attendiamo la fine del mercato per tirare le somme”. Dopo gli addii di Castellanos e Guendouzi,anche Romagnoli sembra a un passo dai saluti. E non è l'unico giocatore in uscita da Formello. 

 

 

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

