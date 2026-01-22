"Toccato il fondo. Sarri furioso? Sapeva chi era Lotito…". Le parole dell’ex Lazio accendono i tifosi

Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, non è stato tenero con la Lazio. L'ex ha accesso il dibattito tra i tifosi dopo le sue dichiarazioni, come aveva già fatto Rambaudi. "Parlare di questa Lazio è difficile. Anche le parole di Sarri non aiutano, sapeva chi è il presidente. Il Como ci ha fatto una testa così, come all’andata. Perdere 3-0 in casa con il Como, e hanno sbagliato anche un rigore, è impossibile. Abbiamo toccato il fondo. Detto questo, loro sono bravi, il Como è una bella squadra", il pensiero di Oddi.