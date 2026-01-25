Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 25 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Zaccagni si sfoga con i tifosi della Lazio: cosa ha detto insieme a Marusic in difesa di Sarri

Parole di sostegno per il tecnico biancoceleste da parte del capitano e del terzino dopo la gara pareggiata 0-0 a Lecce: tutti i dettagli
Daniele Rindone
6 min
TagsLazioSarrizaccagni
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

LECCE (dall'inviato) - Sarri shock, parla di salvezza: «Cosa chiedo a questo finale? Una bella salvezza serena. Abbiamo perso un paio di giocatori importanti, bisogna essere realisti e andare avanti». Non crede più a Lotito ed è stato facile sconfessare la telefonata clandestina, ma attendibile per quanto smentita, rimbalzata ieri in cui il presidente gli addossa le colpe delle cessioni: «Non ho sentito le sue parole, non mi interessano. Lotito vede i giocatori ogni venti giorni, io ogni giorno. Sono tutte cose su cui non c’è bisongo di rispondere. Dieci giorni fa è andato via un giocatore (Guendouzi, ndi), è venuto nel mio ufficio e ha pianto. Non c’è un problema di feeling tra me e la squadra. Se poi si vende un giocatore e si dice “perché non va d’accordo con Sarri” mi sembra un po’ brutto. A me i giocatori partiti hanno detto cose diverse. Non vedono grandi ambizioni nella società».

Lazio, le parole di Sarri sul mercato

La Lazio si sta ridimensionando: «Fino a questo momento sì, poi facciamo i conti alla fine. La società dice che vuole fare una squadra giovane con ragazzi di valore, a me dell’anagrafe non me ne frega niente. Se c’è qualità c’è a qualsiasi età». Il futuro è un rebus, ma Sarri fino a giugno resterà, niente dimissioni: «Inutile fare polemica in questo momento. Vediamo come finiscono tutte le situazioni, vedremo a bocce ferme. A inizio anno seppi del mercato chiuso, dissi che sarei andato avanti a tutti i costi per rispetto dei tifosi. È stata la mia parola e ho tutta l’intenzione di rispettarla». Non vede futuro: «Se vedo una direzione in fondo al tunnel? Non lo so. Non ho idea in questo momento. A bocce ferme avremo qualche idea in più. La sensazione di dire no è grossa, poi magari vengo smentito».

 

 

Il retroscena su Guendouzi e la partenza di Romagnoli

Lotito e Fabiani non gli hanno ancora detto che Romagnoli andrà via sicuramente: «Mi hanno chiesto cosa pensassi, ho detto che è infattibile. Il mercato? Hanno detto lo fanno loro, sentite loro». Se arriveranno altri Ratkov e Taylor sarà dura per l’inserimento: «Se arrivano giovani che non parlano italiano non è facile, ancora di più nella mia squadra». Sarri parlava di una base di 7-8 giocatori per il futuro: «Magari arrivano due 2005 fortissimi, al momento sono diventati 6. Mi aspetto arrivi qualche acquisto. La cessione di Guendouzi non è stata coperta, si è preso uno complementare. Qualcosa dobbiamo fare, non chiedete a me cosa». Sulla partita: «La squadra ha fatto quello che poteva fare dopo una settimana difficile. Abbiamo sprecato 50 palloni. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato meno, ma siamo spariti negli ultimi venticinque metri. È un problema che facciamo fatica a risolvere». Su Dia: «Gli sono arrivate tante palle sporche. Ratkov mi sembra in crescita, come Taylor».

Capitan Zaccagni e Marusic difendono il tecnico

I tifosi cantano il suo nome: «Gratitudine immensa e frustrazione perché so che in questo momento non possiamo ripagarli. La Lazio è circondata da un amore fortissimo, è roba grossa». Col Genoa il rischio è l’Olimpico vuoto: «Tanta tristezza, se sarà così bisogna rispettare le decisioni ed essere in grado di giocare nello stadio vuoto». A fine partita confronto squadra-tifosi. Zaccagni avrebbe detto «noi e il mister siamo soli, stateci vicini». Marusic, a nome della squadra, in difesa di Sarri: «Abbiamo fiducia in lui».

 

 

 

 

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Lazio, solo un pari a LecceRomagnoli saluta la Lazio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS