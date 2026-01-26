Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 26 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lazio a un passo dal pronipote di Gigi D'Alessio: ecco chi è  

Il giovane classe 2007 è vicino al trasferimento in biancoceleste. Suo pro-zio è il celebre cantante
2 min
TagsD'AlessioLazio
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Sono ore calde in casa Lazio. Sul campo i biancocelesti sono reduci dal pareggio contro il Lecce, mentre sul mercato la notizia ha riguardato il comunicato con cui è stata annunciata la permanenza di Romagnoli. Intanto, i biancocelesti danno un occhio anche al loro settore giovanile. Vicino l'arrivo di Luigi D'Alessio, portiere del Benevento. Una curiosità? E' il pro-nipote di Gigi D'Alessio.

D'Alessio vicino alla Lazio: il grado di parentela con il cantante

Classe 2007, portiere, in stagione D'Alessio non è mai sceso in campo nel campionato Primavera 2. Una presenza e due gol incassati, invece, in Coppa Italia (sempre categoria Primavera). In stagione, però, il giocatore è stato convocato in Serie C da Floro Flores.  Gigi D'Alessio, il celebre cantante, quando il nipote firmò con il Benevento ,sui social scrisse: "Da oggi si dirà "para Gigi d'Alessio", in bocca al lupo cuore di zio". Il nonno di Luigi, Pietro, è il fratello di Gigi D'Alessio

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Ecco il vice ProvedelRomagnoli tolto dal mercato

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS