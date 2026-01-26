Lazio a un passo dal pronipote di Gigi D'Alessio: ecco chi è  

Sono ore calde in casa Lazio. Sul campo i biancocelesti sono reduci dal pareggio contro il Lecce, mentre sul mercato la notizia ha riguardato il comunicato con cui è stata annunciata la permanenza di Romagnoli. Intanto, i biancocelesti danno un occhio anche al loro settore giovanile. Vicino l'arrivo di Luigi D'Alessio, portiere del Benevento. Una curiosità? E' il pro-nipote di Gigi D'Alessio.