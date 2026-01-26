Lazio a un passo dal pronipote di Gigi D'Alessio: ecco chi è
Sono ore calde in casa Lazio. Sul campo i biancocelesti sono reduci dal pareggio contro il Lecce, mentre sul mercato la notizia ha riguardato il comunicato con cui è stata annunciata la permanenza di Romagnoli. Intanto, i biancocelesti danno un occhio anche al loro settore giovanile. Vicino l'arrivo di Luigi D'Alessio, portiere del Benevento. Una curiosità? E' il pro-nipote di Gigi D'Alessio.
D'Alessio vicino alla Lazio: il grado di parentela con il cantante
Classe 2007, portiere, in stagione D'Alessio non è mai sceso in campo nel campionato Primavera 2. Una presenza e due gol incassati, invece, in Coppa Italia (sempre categoria Primavera). In stagione, però, il giocatore è stato convocato in Serie C da Floro Flores. Gigi D'Alessio, il celebre cantante, quando il nipote firmò con il Benevento ,sui social scrisse: "Da oggi si dirà "para Gigi d'Alessio", in bocca al lupo cuore di zio". Il nonno di Luigi, Pietro, è il fratello di Gigi D'Alessio.