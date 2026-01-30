Romagnoli in tribuna per Lazio-Genoa: lo inquadrano e lui reagisce così

Alessio Romagnoli sta seguendo Lazio-Genoa dalla tribuna. Il difensore biancoceleste non fa parte dell'elenco dei calciatori convocati per la sfida di stasera contro i rossoblù di De Rossi . In settimana ha svolto un solo allenamento dopo aver rotto con Lotito e Sarri .

Calciomercato, continua il pressing dell'Al Saad per Romagnoli

Dietro alla sua mancata convocazione c'e anche il possibile futuro lontano dalla Capitale. La Lazio ha chiuso a una sua partenza, l'Al Sadd insiste per chiudere l'affare. C'è tempo fino a domani, lunedì 31 gennaio, quando termina il mercato in Arabia Saudita. Inquadrato dalle telecamere di Dazn, Romagnoli ha accennato un sorriso mentre veniva ripreso.

Sarri: "Romagnoli? Aspetto le valutazioni della società"

Nel preparatita Sarri ha commentato: "Romagnoli andrà via? Con tutte le componenti ho fatto sempre una valutazione tecnica e tattica. La società è stata chiara, il mercato lo fanno loro. Aspetto le loro valutazioni. Però, il Romagnoli che conoscevo io sicuramente mi è utile".