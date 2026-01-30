Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 30 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Romagnoli in tribuna per Lazio-Genoa: lo inquadrano e lui reagisce così

Il difensore dei biancocelesti, non convocato per il match contro i rossoblù di De Rossi, è all'Olimpico in attesa di conoscere il suo futuro
2 min
TagsromagnoliLazioGenoa
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Alessio Romagnoli sta seguendo Lazio-Genoa dalla tribuna. Il difensore biancoceleste non fa parte dell'elenco dei calciatori convocati per la sfida di stasera contro i rossoblù di De Rossi. In settimana ha svolto un solo allenamento dopo aver rotto con Lotito e Sarri.

Calciomercato, continua il pressing dell'Al Saad per Romagnoli

Dietro alla sua mancata convocazione c'e anche il possibile futuro lontano dalla Capitale. La Lazio ha chiuso a una sua partenza, l'Al Sadd insiste per chiudere l'affare. C'è tempo fino a domani, lunedì 31 gennaio, quando termina il mercato in Arabia Saudita. Inquadrato dalle telecamere di Dazn, Romagnoli ha accennato un sorriso mentre veniva ripreso.

Sarri: "Romagnoli? Aspetto le valutazioni della società"

Nel preparatita Sarri ha commentato: "Romagnoli andrà via? Con tutte le componenti ho fatto sempre una valutazione tecnica e tattica. La società è stata chiara, il mercato lo fanno loro. Aspetto le loro valutazioni. Però, il Romagnoli che conoscevo io sicuramente mi è utile".

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Tutto su Lazio-GenoaSerie A, la classifica

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS