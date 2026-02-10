Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 10 febbraio 2026
"La Lazio acquistata in primavera", lo scoop di Fiorello diventa virale

Lo showman ha lanciato un'indiscrezione nel corso della sua trasmissione radiofonica 'La Pennicanza': "Sono voci di corridoio, so anche da chi…"
ROMA - Mentre la Lazio si prepara al quarto di finale di Coppa Italia in casa del Bologna (in programma domani, 11 febbraio alle ore 21) e i tifosi proseguono la loro contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito, sul web è diventata virale un'indiscrezione lanciata da Fiorello.

Lazio, l'indiscrezione lanciata da Fiorello

"Ho uno scoop, ho saputo una cosa - ha detto lo showman in un passaggio della puntata odierna de 'La Pennicanza', la sua trasmissione in onda su Rai Radio 2 -. Per gli amici della Lazio, la Lazio verrà acquistata entro primavera, e so anche da chi. Posso dirlo? Sono voci, voci romane. Non posso dire di corridoio - ha concluso scherzando Fiorello - perché a Roma ce so le strade...".

 

 

 

 

 

