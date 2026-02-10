"La Lazio acquistata in primavera", lo scoop di Fiorello diventa virale

Lazio, l'indiscrezione lanciata da Fiorello

"Ho uno scoop, ho saputo una cosa - ha detto lo showman in un passaggio della puntata odierna de 'La Pennicanza', la sua trasmissione in onda su Rai Radio 2 -. Per gli amici della Lazio, la Lazio verrà acquistata entro primavera, e so anche da chi. Posso dirlo? Sono voci, voci romane. Non posso dire di corridoio - ha concluso scherzando Fiorello - perché a Roma ce so le strade...".