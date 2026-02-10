"La Lazio acquistata in primavera", lo scoop di Fiorello diventa virale
ROMA - Mentre la Lazio si prepara al quarto di finale di Coppa Italia in casa del Bologna (in programma domani, 11 febbraio alle ore 21) e i tifosi proseguono la loro contestazione nei confronti del presidente Claudio Lotito, sul web è diventata virale un'indiscrezione lanciata da Fiorello.
Lazio, l'indiscrezione lanciata da Fiorello
"Ho uno scoop, ho saputo una cosa - ha detto lo showman in un passaggio della puntata odierna de 'La Pennicanza', la sua trasmissione in onda su Rai Radio 2 -. Per gli amici della Lazio, la Lazio verrà acquistata entro primavera, e so anche da chi. Posso dirlo? Sono voci, voci romane. Non posso dire di corridoio - ha concluso scherzando Fiorello - perché a Roma ce so le strade...".