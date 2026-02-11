Petizione contro Lotito e raccolta firme dei tifosi della Lazio: la lista di tutti i vip che hanno aderito

ROMA - La petizione "Lettera al presidente Lotito" ideata dai due giornalisti di fede laziale, Federico Marconi e Alberto Ciapparoni, è arrivata a quasi 39.900 firme sul sito change.org e ha coinvolto alcune figure legate al Governo. Secondo quanto riportato dall’agenzia Dire tra coloro che hanno aderito alla richiesta fatta al presidente “noi laziali desideriamo una proprietà che ci rispetti (e non scarichi sulla tifoseria persino la colpa e la responsabilità degli arbitraggi sfavorevoli) e ci faccia sognare, e per sognare nel 2026, servono investimenti cospicui”, valutando anche scenari diversi, c'è Fabrizio Alfano, capo ufficio stampa di palazzo Chigi e uomo di fiducia di Giorgia Meloni.