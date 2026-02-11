Corriere dello Sport.it
Petizione contro Lotito e raccolta firme dei tifosi della Lazio: la lista di tutti i vip che hanno aderito

L'iniziativa ideata dai due giornalisti di fede laziale, Federico Marconi e Alberto Ciapparoni, ha coinvolto anche alcune figure legate al Governo
Marco Ercole
3 min
ROMA - La petizione "Lettera al presidente Lotito" ideata dai due giornalisti di fede laziale, Federico Marconi e Alberto Ciapparoni, è arrivata a quasi 39.900 firme sul sito change.org e ha coinvolto alcune figure legate al Governo. Secondo quanto riportato dall’agenzia Dire tra coloro che hanno aderito alla richiesta fatta al presidente “noi laziali desideriamo una proprietà che ci rispetti (e non scarichi sulla tifoseria persino la colpa e la responsabilità degli arbitraggi sfavorevoli) e ci faccia sognare, e per sognare nel 2026, servono investimenti cospicui”, valutando anche scenari diversi, c'è Fabrizio Alfano, capo ufficio stampa di palazzo Chigi e uomo di fiducia di Giorgia Meloni.

Lazio, la lista di tutti i vip che hanno aderito all'iniziativa

Un nome di spessore, che si aggiunge alla lunga lista già comprendente tanti altri personaggi pubblici tifosi della Lazio, tra cui Angelo Mellone (direttore Intrattenimento Rai), Alessandro Di Battista (attivista, giornalista ed ex parlamentare), Andrea Stroppa (referente italiano di Elon Musk), Mauro Mazza (giornalista, già direttore Tg Rai), Guido Paglia (giornalista, già responsabile comunicazione della Lazio), Riccardo Cucchi (giornalista), Guido De Angelis (giornalista), Roberto Arduini (conduttore radiofonico), Stefano Andreotti (dirigente, figlio di Giulio Andreotti), Alfredo Parisi (presidente Federsupporter), Gabriele Pulici (figlio di Felice, portiere della Lazio campione d'Italia nel 1974), James Wilson (figlio di Pino, capitano della Lazio campione d'Italia), Marco Chiarion Casoni (figlio di Giovanni, ex presidente della Lazio).

