Zoff 'benedice' il baby Motta: "Ha personalità, può diventare protagonista nella Lazio"

Lazio, per Motta la 'benedizione' del mito Zoff

E a due mesi dal suo approdo nella Capitale, il 21enne portiere di Biella (cresciuto nella Juve e in questi giorni impegnato con l'Italia Under 21 del ct Silvio Baldini) è già riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista, guadagnandosi la fiducia dei compagni e dei tifosi ma incassando anche la speciale 'benedizione' di un mito azzurro e biancoceleste come Dino Zoff. (che lo stesso Motta, lo ha rivelato lui stesso, sogna di incontrare): "L'ho visto e ha fatto delle cose pregevoli, è sulla strada giusta per divertare protagonista - ha detto Zoff, portiere leggendario della Juve e della Nazionale ai microfoni di 'Lazio Style Radio' -. È all'inizio, ci saranno le difficoltà del caso ma sono felice perché mi é sembrato padrone della situazione. Ha dato una gran bella impressione".