Mel Gibson e la Lazio: spunta una maglia sul set in Puglia e i tifosi si scatenano

Curioso intreccio tra cinema e calcio sul set italiano di The Resurrection of the Christ, il nuovo progetto firmato da Mel Gibson . Durante l’ultimo giorno di riprese in Puglia, uno scatto ha attirato l’attenzione dei social: tra le comparse spunta un ragazzo con una maglia della Lazio .

La maglia della Lazio sul set di Mel Gibson

Un dettaglio apparentemente casuale, ma sufficiente per scatenare i tifosi biancocelesti, subito pronti a ironizzare e a “rivendicare” una vicinanza simbolica dell’attore americano ai loro colori. La scena mostra un giovane con berretto rosso e una divisa della Lazio di qualche anno fa: tanto è bastato per alimentare un vero e proprio tormentone online.

Gibson e quella sciarpa della Roma…

La questione si inserisce in una narrazione già ambigua. Solo pochi mesi prima, a settembre 2025, Gibson era stato ospite allo Stadio Olimpico per assistere alla sfida tra la Roma e il Verona su invito della proprietà giallorossa. In quell’occasione foto e video lo ritraevano con sciarpa romanista intento a salutare i tifosi. Nonostante ciò, la fantasia dei sostenitori laziali non si è fermata. In molti hanno tirato in ballo persino Braveheart, altro celebre film diretto e interpretato da Gibson, sottolineando come il volto dipinto di William Wallace richiami il colore celeste. Un collegamento più suggestivo che reale, ma che dimostra quanto, in certe dinamiche da tifoseria, ogni dettaglio possa diventare simbolico.