Lazio, non è troppo tardi

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Un a corsa da primato nelle ultime otto partite, settimo posto a portata ma soprattutto una forma all’apice in vista del traguardo più ambito. La Lazio sta colorando una stagione grigia. Troppo tardi. Ma forse no…
L’inizio del primo conto alla rovescia verso mercoledì 13 (il secondo è per domenica 17) ha messo addosso al popolo laziale una certa fibrillazione, un brivido di piacere che fatica a spegnersi
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