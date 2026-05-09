Romagnoli espulso in Lazio-Inter: salta il derby contro la Roma

Brutte notizie per Sarri in vista del derby contro la Roma : Alessio Romagnoli è stato espulso durante Lazio-Inter e salterà dunque la prossima sfida. Il difensore dei biancocelesti, partito titolare nella sfida contro i nerazzurri, si è fatto espellere intorno al 59' del secondo tempo della sfida dell'Olimpico, sul 2-0 per la squadra di Chivu. Romagnoli entra in maniera scomposta su Bonny andando a colpire il polpaccio dell'avversario con i tacchetti. A primo impatto il direttore di gara Abisso estrae solamente il cartellino gialo, salvo poi essere richiamato dal Var all'on field review, anche dopo le proteste dei giocatori dell'Inter.

Rosso per Romagnoli: non ci sarà per il derby

Una volta rivista la dinamica dell'intervento e il punto dell'impatto, Abisso cambia il colore del cartellino che diventa rosso. Romagnoli esce dal campo sconsolato, sia per aver lasciato i suoi in dieci e sia perché salterà il derby contro la sua ex squadra, la Roma. Per Romagnoli infatti i derby hanno sempre un sapore diverso: è arrivato in Serie A crescendo nel vivaio dei giallorossi, ma è sempre stato un tifoso laziale. Dal 2022 i derby li gioca con la maglia dei biancocelesti, ma il prossima sarà costretto a guardarlo fuori dal campo.