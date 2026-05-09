Sarri bacchetta la Lazio: "Tutta colpa nostra, l'Inter non ha fatto niente di eccezionale"

A pochi giorni dalla finale di Coppa Italia, la Lazio cade all'Olimpico contro l'Inter : i nerazzurri si sono imposti pee 3-0 e i biancocelesti dovranno anche fare i conti con l' espulsione di Romagnoli, che salterà quindi il derby della prossima giornata contro la Roma . Di questo e molto altro ha parlato Maurizio Sarri nel post partita.

Le parole di Sarri dopo Lazio-Inter

Questo il commento dell'allenatore: "Abbiamo fatto un approccio alla partita molle, eravamo passivi in attacco e in difesa. Un approccio alla partita bruttissimo. Visto poi il secondo tempo e come abbiamo reagito all'inferiorità, penso sia molto di più un aspetto mentale che fisico. Della partita non deve restare nientr perché l'Inter non ha fatto niente di eccezionale, ha fatto una partita normalissima. Anzi, mi è sembrato che non spingessero al massimo. Visto che il risultato è tutta colpa nostra, dobbiamo sistemare le nostre cose. Bisogna capire che è più colpa nostra che merito degli avversari, pur rimanendo più forti di noi".

Sarri: "Oggi è stato umiliante..."

Infine, sulle possibilità di una posizione europea in campionato oltre alla Coppa Italia e la mancanza dei tifosi: "Noi sapevamo di avere le possibilità di agganciare l'Atalanta. Se ci credevamo? Da quanto visto dal campo, no. Oggi è stato umiliante sentire solo i tifosi dell'Inter nel nostro stadio".