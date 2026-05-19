Rovella rischia una maxi squalifica dopo la rissa nel derby con Wesley

Rovella, una stagione maledetta

Di certo Rovella non ci sarà sabato sera contro il Pisa, nella partita che chiuderà la stagione 2025-2026. Un'annata maledetta, quella dell'ex Monza, con soltanto 13 presenze complessive dalla scorsa estate. Martoriato dagli infortuni, prima la pubalgia tornata a bussare dopo un anno e mezzo, poi la frattura scomposta della clavicola destra rimediata nella trasferta di Cagliari.

Chi salterà l'ultimo turno

In entrambi i casi è stata necessaria l'operazione chirurgica. A settembre non era servita a nulla la terapia conservativa scelta inizialmente per risolvere i problemi muscolari accusati. Due lunghi periodi ai box a cui ora è seguita la delusione per l'espulsione contro la Roma. Sarri è di nuovo senza registi. Patric e Cataldi sono alle prese con i rispettivi guai fisici, il terzo - ritrovato da poche gare - è appiedato per la sanzione di domenica. Rovella era tornato tra i convocati contro l'Udinese, a maggio è riuscito a giocare quattro volte tra Serie A e Coppa Italia (due nel blocco dei titolari, due entrando nel corso della ripresa). Non sarà l'unico squalificato con il Pisa: Taylor e Tavares erano in diffida e sono stati ammoniti contro la Roma, anche per loro arrivederci alla prossima stagione. Tornerà invece Romagnoli, ha scontato il rosso preso nel match di campionato con l'Inter (per duro fallo su Bonny).