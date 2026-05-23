Stadio Flaminio, al via la conferenza dei servizi per valutare il progetto della Lazio

Inizierà giovedì 28 maggio 2026 la conferenza dei servizi preliminare per analizzare il progetto di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio (ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo numero 38 del 2021) presentato dalla S.S. Lazio . In questa data verrà analizzato il progetto del club biancoceleste e l'amministrazione comunale, e gli Enti preposti alla valutazione di fattibilità del progetto valuteranno la fattibilità del progetto.

Gualtieri: "Un passaggio importante"

Uno dei punti cardine sarà il possibile superamento dei vincoli sussistenti allo Stadio: "Il recupero e la riqualificazione dello Stadio Flaminio - dichiara il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri - rappresentano una priorità per questa amministrazione, perché parliamo di un luogo simbolico della città che merita di tornare a vivere e a essere valorizzato. L’avvio della conferenza dei servizi preliminare è un passaggio importante previsto dall’iter: ora saranno gli enti competenti a svolgere tutte le valutazioni tecniche necessarie con la massima attenzione e nel rispetto delle procedure".

I prossimi sviluppi

“Questa prima fase - conferma Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale - è tecnica, non politica. Saranno chiamati a dare il proprio giudizio gli esperti dei 39 enti coinvolti. I tempi che la procedura prevede sono: dopo 45 giorni dalla protocollazione, salvo eventuali richieste di integrazioni che potrebbero comportare ulteriori 30 giorni e in caso di esito positivo della conferenza dei servizi, il progetto dovrà ricevere il pubblico interesse prima dalla Giunta e poi dall’Assemblea Capitolina. Successivamente la Lazio dovrà sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica che dovrà acquisire i pareri in una conferenza dei servizi decisoria, con le stesse tempistiche di quella preliminare. A quel punto arriva la delibera di approvazione prima della fase di gara finale”.