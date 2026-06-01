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lunedì 1 giugno 2026
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La Lazio ha un piano per i giocatori in scadenza 2027: rinnovo di un anno

Prima il verdetto sul mercato (aperto o saldo zero) poi il caso contratti Ma Romagnoli, Gila e Provedel stanno valutando l’addio
Daniele Rindone
4 min
TagsLazio
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Nove giocatori in scadenza nel 2027, mezza squadra. E’ un conto che interessa anche Gattuso. Alcuni della lista sono in bilico come Provedel, Gila e Romagnoli. Altri meno, ma sono pur sempre casi da affrontare per evitare che Rino si trovi ad allenare gente scontenta o distratta. I sei ancora da citare sono Lazzari, Patric, Gigot, Pellegrini, Cataldi e Cancellieri. La società starebbe pensando ad un piano di intervento che consenta di limitare il rischio di perdere giocatori a zero e di non appesantire troppo le casse: offrire un anno in più di contratto (2028). I conti bisogna farli con le scadenze e con l’indicatore della Figc rimasto in vigore, quello del costo del lavoro allargato. La commissione che vigila sui bilanci si esprimerà tra un mese, la deadline di fine maggio è stata spostata per consentire ai club di avere più tempo per mettersi in regola. L’esito dei controlli determinerà l’apertura o la semiapertura del mercato. In caso di ok acquisti liberi. Altrimenti saldo zero, ossia cessioni per acquisti. Se così fosse sarebbero condizionati anche i rinnovi: potrebbero essere concessi solo alle stesse cifre per evitare il peggioramento dei conti. la modifica. Lotito sta facendo di tutto per avere di nuovo il mercato libero, scendendo stavolta sotto la soglia dello 0.7% (era 0,8% a gennaio). Ogni operazione, di mercato e relativa ai rinnovi, sarebbe più agevole. La Figc due mesi fa ha apportato delle modifiche al Titolo VI delle Noif: le novità includono i meccanismi che consentono alle società di coprire squilibri di bilancio per rimuovere le restrizioni. I club possono utilizzare le riserve di utili per riequilibrare le finanze, ma ci sono determinate condizioni. Intanto è necessario che le riserve siano disponibili, nel caso della Lazio è da valutarne la portata. Da ricordare che la semestrale al 31 dicembre 2025 è stata chiusa con un risultato netto negativo di 20,4 milioni, meno 35% rispetto all’utile di 0,6 milioni registrato nella semestrale del dicembre 2024.

I casi da risolvere

Lotito e Fabiani sanno che possono provare a incidere su pochi giocatori. Provedel, Gila e Romagnoli hanno mercato ed è difficile pensare che si convincano a firmare anche solo per un anno, per giunta alle stesse cifre (se il caso fosse questo). Il portiere è stato sondato dall’Inter, cerca un vice Martinez. Ivan vorrebbe continuare da titolare o comunque avendo la possibilità di giocarsela. Il Bologna è interessato da un anno. La Fiorentina potrebbe pensarci in caso di addio di De Gea. Gila è richiesto dal Napoli. Il Milan e l’Inter non si sentono fuori dai giochi. Chissà che non ci pensi anche Sarri per l’Atalanta. Lotito proverà a tenerlo per un anno, anche a costo di perderlo a zero. Romagnoli deciderà a giorni il suo futuro, aspetta segnali dall’Al-Sadd. Lazzari, Patric, Gigot, Pellegrini, Cataldi e Cancellieri hanno meno mercato. Con loro si potrebbe provare a intavolare una trattativa. Lazzari aveva pensato all’addio ad agosto, il mercato bloccato non gli consentì la partenza. Lo voleva il Sassuolo. Patric vuole chiudere a Roma. Gigot è stato con Gattuso al Marsiglia, potrebbe tornare in gioco. Guadagna più di 2 milioni, il club potrebbe proporgli la spalmatura. Cataldi si è ripreso la Lazio. Cancellieri può essere tra i sacrificabili sul mercato. Partire con 9 giocatori in scadenza è sconveniente.

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