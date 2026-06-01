La Lazio ha un piano per i giocatori in scadenza 2027: rinnovo di un anno

Nove giocatori in scadenza nel 2027, mezza squadra. E’ un conto che interessa anche Gattuso. Alcuni della lista sono in bilico come Provedel, Gila e Romagnoli. Altri meno, ma sono pur sempre casi da affrontare per evitare che Rino si trovi ad allenare gente scontenta o distratta. I sei ancora da citare sono Lazzari, Patric, Gigot, Pellegrini, Cataldi e Cancellieri. La società starebbe pensando ad un piano di intervento che consenta di limitare il rischio di perdere giocatori a zero e di non appesantire troppo le casse: offrire un anno in più di contratto (2028). I conti bisogna farli con le scadenze e con l’indicatore della Figc rimasto in vigore, quello del costo del lavoro allargato. La commissione che vigila sui bilanci si esprimerà tra un mese, la deadline di fine maggio è stata spostata per consentire ai club di avere più tempo per mettersi in regola. L’esito dei controlli determinerà l’apertura o la semiapertura del mercato. In caso di ok acquisti liberi. Altrimenti saldo zero, ossia cessioni per acquisti. Se così fosse sarebbero condizionati anche i rinnovi: potrebbero essere concessi solo alle stesse cifre per evitare il peggioramento dei conti. la modifica. Lotito sta facendo di tutto per avere di nuovo il mercato libero, scendendo stavolta sotto la soglia dello 0.7% (era 0,8% a gennaio). Ogni operazione, di mercato e relativa ai rinnovi, sarebbe più agevole. La Figc due mesi fa ha apportato delle modifiche al Titolo VI delle Noif: le novità includono i meccanismi che consentono alle società di coprire squilibri di bilancio per rimuovere le restrizioni. I club possono utilizzare le riserve di utili per riequilibrare le finanze, ma ci sono determinate condizioni. Intanto è necessario che le riserve siano disponibili, nel caso della Lazio è da valutarne la portata. Da ricordare che la semestrale al 31 dicembre 2025 è stata chiusa con un risultato netto negativo di 20,4 milioni, meno 35% rispetto all’utile di 0,6 milioni registrato nella semestrale del dicembre 2024.