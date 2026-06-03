Gattuso-Lazio, inizia l’avventura: il tecnico è già a Formello

L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio è ormai entrata nel vivo. Si attende la firma e l’ufficialità, ma l’ex allenatore della Nazionale ha già fatto il suo ingresso a Formello, dando di fatto il via alla sua nuova esperienza in biancoceleste. Nel pomeriggio Gattuso ha varcato i cancelli del centro sportivo accompagnato dal vice Luigi Riccio, dal team manager Stefan Derkum e dal dirigente Alberto Bianchi. Nelle prossime ore è previsto l’incontro decisivo con la società per mettere nero su bianco l’accordo che lo legherà al club capitolino.

Mercato e gestione del gruppo: le prime priorità

Oltre agli aspetti contrattuali, il summit con la dirigenza servirà per affrontare le questioni legate alla costruzione della squadra. Gattuso ha già iniziato a lavorare dietro le quinte, avviando contatti con diversi calciatori della rosa per instaurare da subito un rapporto diretto e creare compattezza all’interno dello spogliatoio, elemento che ha sempre considerato fondamentale nelle sue esperienze da allenatore. Tra i temi più delicati ci sono le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza nel 2027. Un gruppo particolarmente numeroso che coinvolge nove elementi della rosa, ai quali si aggiungono Pedro, Toma Basic ed Elseid Hysaj, destinati a liberarsi a parametro zero. In difesa restano da valutare soprattutto le posizioni di Mario Gila e Alessio Romagnoli, protagonisti della retroguardia costruita da Maurizio Sarri e considerati tra i pilastri della squadra nelle ultime stagioni. Anche loro sono in scadenza nel 2027.

Programmazione estiva: visite e ritiro alle porte

Le prossime 48 ore saranno decisive anche per definire il programma di lavoro estivo. Gattuso e il suo staff stanno pianificando nei dettagli la preparazione che accompagnerà la Lazio verso la nuova stagione. Le date non sono ancora state ufficializzate, ma il calendario provvisorio prevede l’inizio delle visite mediche intorno al 10 luglio, con i giocatori suddivisi in più gruppi. Dal 13 luglio dovrebbe invece partire la vera e propria preparazione atletica a Formello, primo passo della nuova era biancoceleste targata Gattuso.