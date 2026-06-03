Gattuso si prende la Lazio: prima la firma, poi il vertice di mercato

Il giorno è oggi: Gattuso arriverà a Roma nel tardo pomeriggio . Il primo passo concreto, effettivo, della sua avventura alla Lazio . Il tecnico sbarcherà nella Capitale con un giorno d’anticipo rispetto alle previsioni iniziali e già in serata potrebbe avvenire il primo confronto operativo con il ds Fabiani . Un incontro che sarà l’antipasto dei successivi due giorni di vertici previsti a Formello, quando verranno affrontati i temi più urgenti. Va programmata insieme l’intera estate biancoceleste . In primis, va messa la firma sul contratto con l'ufficializzazione del suo incarico. Rino arriva con il massimo dell’entusiasmo, ha trascorso l’ultimo weekend in Calabria con la famiglia, è consapevole della sfida ardua che lo attende.

Gattuso ha già avviato i contatti con i calciatori

Si presenterà a Roma con l’intero staff tecnico, da domani scatterà la vera fase organizzativa. Incontrerà la società per definire ogni dettaglio della preparazione, il ritiro verrà svolto per la seconda volta di fila a Formello. Sul tavolo, naturalmente, ci saranno anche i temi di mercato. Quelle che sono le sue richieste, le sue necessità. Da almeno una settimana ha già avviato i contatti con i calciatori della rosa, ha cominciato a costruire il rapporto con lo spogliatoio per creare subito compattezza nel gruppo. È un aspetto su cui non transige. Pretende il massimo della determinazione, che tutti remino dalla stessa parte.

Da sciogliere alcuni nodi sui giocatori in uscita

Andranno sciolti diversi nodi, le situazioni più complicate riguardano i giocatori in scadenza nel 2027. Il folto gruppo è composto da addirittura nove nomi (oltre a Pedro, Basic e Hysaj, che si libereranno a parametro zero). In difesa i dilemmi maggiori con Gila e Romagnoli in bilico, hanno formato la coppia che ha rappresentato il punto di forza della Lazio di Sarri. Gattuso rischia di perdere entrambi nella sua prima estate a Formello. La società riflette sulle mosse, non può smantellare il reparto tutto d'un colpo, aggiungerebbe una difficoltà all’approccio del nuovo allenatore.

Adesso restano da ufficializzare gli impegni di luglio e agosto

Nelle prossime 48 ore Gattuso pianificherà il lavoro di luglio e agosto. Vanno ufficializzate le date degli appuntamenti a Formello, al momento sono soltanto indicative. Il 10 luglio dovrebbero iniziare le visite mediche d’idoneità (con la rosa divisa in più gruppi), dal 13 ci sarà il via alla vera preparazione atletica. Tanti calciatori dovranno garantirsi la permanenza attraverso gli allenamenti. La squadra rimarrà nel centro sportivo per circa due settimane, nello stesso periodo verranno disputate almeno due amichevoli, la prima potrebbe essere di nuovo contro i baby della Primavera. Gattuso è pronto, quella di oggi sarà la sua prima vera giornata da allenatore della Lazio.