Gattuso già al lavoro, c'è una Lazio da rifondare: cena a Formello con Lotito e Fabiani per i casi più spinosi

Tanto per ri-cominciare. Magia rotatoria della porta girevole di Formello, un frullatore di allenatori: ha espulso Sarri dopo Tudor e Baroni in due anni. Ieri ha accolto Gattuso, arrivato alle 15 con il vice Riccio. Ad aspettarlo il diesse Fabiani, il club manager Bianchi, il team manager Derkum. Ogni arrivo di ogni nuovo allenatore fa ripensare al cammino a ritroso vissuto dai precedenti. L’augurio, per Rino, è che Lotito faccia ciò che non ha fatto con tutti gli altri. Un mercato condiviso e compiuto. Il punto di ri-partenza è sempre in salita. Il mercato sarà quasi certamente a saldo zero, cessioni per acquisti, e c’è già un big in uscita. E’ Alessio Romagnoli, non uno qualunque. Gattuso dopo il sì a Lotito ci aveva parlato al telefono per capire quali fossero le sue intenzioni e Alessio era stato chiaro: aspettava la richiamata dell’Al-Sadd. Il club di Doha ieri ha inviato una nuova offerta alla Lazio. Si tratta sulle modalità di pagamento, la cessione è questione di ore. In bilico c’è anche Provedel, che Rino ieri ha incrociato a Formello. Ha ripreso a lavorare dopo l’infortunio alla spalla. Ha offerte da Inter e Bologna, la Lazio non ha mai pensato al rinnovo. E Provedel non può che valutare il mercato essendo in scadenza nel 2027 come Romagnoli. In ballo c’è pure il futuro di Mandas, non ancora riscattato dal Bournemouth. Ne può rimanere solo uno tra lui e Ivan. Partire senza Romagnoli, e forse senza Provedel, vuol dire continuare a smontare pezzo per pezzo la Lazio dei big dopo l’addio di Guendouzi e Castellanos a gennaio. E non regge l’alibi che sono i giocatori capricciosi a voler andare via, è una fuga. Gli ennesimi addii ampliano lo scollamento, sempre più vistoso, tra le promesse di rilancio e la realtà della Lazio attuale.