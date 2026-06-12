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Trinchera direttore sportivo del Lecce fino al 2029: l'accordo è ufficiale

Ufficiale l'accordo per il prolungamento del contratto che sarebbe scaduto nel 2028: soluzione in casa per il dopo Corvino
2 min
TagstrincheraLecceSerie A
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Avanti tutta con Stefano Trinchera. Il Lecce punta forte sul suo direttore sportivo prolungando di un anno il suo contratto: nuova scadenza fissata al 30 giugno 2029. Di pari passo al rinnovo di Sean Sogliano con l'Hellas Verona, il club salentino guarda avanti nel solco della continuità. C'è l'annuncio ufficiale: "L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Stefano Trinchera, in scadenza il 30 giugno 2028, fino al termine della stagione sportiva 2028/29".

Lecce, il dopo Corvino è Trinchera

Centrale nell'era Corvino, Trinchera è l'uomo su cui il Lecce punta per il dopo Corvino: prosegue, con reciproca soddisfazione, un rapporto iniziato nell'estate del 2021. Una nuova sfida per il dirigente di Copertino. Un nuovo segnale di radicamento al territori, forte e convinto da parte della società presieduta da Saverio Sticchi Damiani.

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