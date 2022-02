Milan, Leao: "Cresco grazie alla squadra, posso fare la differenza"

Milan, Leao: "Sento che posso fare la differenza in campo"

"Voglio continuare così, fare bene e aiutare la squadra fino al termine della stagione - ha spiegato l'attaccante a Milan Tv -, penso che la fiducia dei miei compagni e di tutti quelli che lavorano con me è stata importante per la mia crescita. I gol e gli assist arrivano perché sento che posso fare la differenza in campo. Le rovesciate sfortunate? Volevo che tutte finissero in rete... sarebbe stato importante per la squadra. Anche nell'ultima partita: se fosse andata dentro probabilmente avremmo vinto e saremmo andati avanti in classifica. Purtroppo la palla non è entrata, la prossima volta cercherò di fare gol".

Leao: "Con l'Udinese dobbiamo partire forte"

Il Milan venerdì sfida l'Udinese con la speranza di ottenere i tre punti e mantenere il primo posto in classifica: "Dobbiamo fare meglio rispetto a quello che abbiamo fatto con la Salernitana, cominciare forte perché anche loro hanno giocatori forti e poi dobbiamo stare attenti. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi: è un’altra occasione per fare punti importanti e andare avanti". A proposito dei tifosi, l'attaccante lusitano li ringrazia per il coro in suo onore: "Bello, bello. La cosa più bella di essere giocatore è quando i tifosi ti caricano in questo modo. Mi danno più fiducia e più forza per continuare a fare bene durante la partita. Voglio ringraziarli tutti".