Milan, gli sgambetti delle piccole sulla corsa scudetto: tutti i punti persi per strada

Se l’Inter si è fermata, il Milan cammina. Il primo testa a testa milanese per lo scudetto dal 2011, anno in cui i nerazzurri del grande ex Leonardo non riuscirono a completare la rimonta nei confronti dei rossoneri di Max Allegri, sembra essersi trasformato in una corsa a chi fa meno punti, almeno guardando i risultati conseguiti dalle squadre di Inzaghi e Pioli in un primo scorcio di 2022 che ha regalato ben poche soddisfazioni a entrambe le formazioni.

Inter e Milan "piccole" con le piccole Nelle ultime sei partite, infatti, l’Inter ha messo insieme appena sei punti, contro i nove del Milan. Appena tre vittorie in due, quindi, una delle quali è stata ottenuta dai rossoneri nello scontro diretto del 23 gennaio. Così, in attesa di capire cosa succederà in Napoli-Milan in programma per il prossimo weekend, ciò che risulta è una vera e propria allergia da parte di entrambe le milanesi a raccogliere il massimo dei punti a disposizione contro le medio-piccole.

Milan, sono 12 i punti persi contro le medio-piccole Tale dato, tuttavia, riguarda solo marginalmente l’Inter, rallentata da Sassuolo e Genoa nelle ultime due partite, mentre è ormai diventato un vero e proprio tabù per il Milan. I quattro punti lasciati sul campo contro Salernitana e Udinese si aggiungono infatti ai tre persi contro lo Spezia componendo un “tesoretto” che sale a 12 punti considerando anche quelli persi all’andata contro l’Udinese (altro 1-1) e la sconfitta casalinga contro l’Udinese e che rischia di pesare parecchio nella corsa allo scudetto qualora la squadra di Pioli non riuscisse a cambiare marcia nelle prossime gare.