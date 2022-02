Milan, Leao verso il rinnovo: "Voglio fare la storia qua"

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan non è più una questione di "se", ma di "quando". L'attaccante discontinuo delle scorse stagioni è sparito, sostituito da un giocatore sempre più determinante per le fortune della squadra di Stefano Pioli. In un'intervista a DAZN, la punta portoghese ha ulteriormente ribadito di voler legare il suo futuro al club rossonero.