Milan, Pioli verso il derby: "E' il momento decisivo, facciamo l'ultimo step"

Milan, Pioli: "E' il momento decisivo della stagione"

L'allenatore rossonero in conferenza stampa non ha usato mezzi termini: "Abbiamo seminato tanto, è il momento di iniziare a raccogliere. Concordo con Maldini, è la testa che ti fa stare dentro alla partita e ora noi siamo nel momento decisivo della stagione. Abbiamo fatto un percorso straordinario negli ultimi due anni e mezzo, ma quello che conta sarà quello che faremo da domani in poi. Possiamo fare meglio rispetto alle ultime due partite di campionato". L'assenza di Tonali peserà nel derby: "È un giocatore importante, ma abbiamo le alternative per sostituirlo al meglio".

Milan, Pioli: "I numeri non mentono mai, siamo in difficoltà"

Pioli ha poi analizzato il momento difficile in campionato: "I numeri non mentono mai, abbiamo avuto delle difficoltà. Non siamo stati in grado di chiudere le partite e allo stesso modo non siamo riusciti a controllare e comandare certe partite. Con l'Udinese è stata una questione di atteggiamento, ci siamo abbassati. E quando difendi basso in area può succedere di tutto. Dobbiamo essere più aggressivi in fase di non possesso. La squadra fa bene quando va forte, ma dobbiamo crescere anche nella gestione delle situazioni, soprattutto quando gli avversari ci aspettano. L'Inter? La classifica dice che il campionato è equilibrato. Nei derby non ci sono favoriti. Ci vincerà più duelli individuali avrà più chance di vittoria".

Milan, le condizioni di Ibrahimovic

Il tecnico rossonero non si è sbilanciato su Zlatan Ibrahimovic, ancora indisponibile: "Sta un pochino meglio, per Napoli non so se ci sarà. Va valutato giorno dopo giorno". Il possibile impiego di Florenzi: "Ho due terzini forti, è un titolare anche lui del Milan. Vedremo che scelte farò per domani e poi per Napoli. E' un giocatore di cui non posso che parlare bene".