Milan: ancora personalizzato per Ibrahimovic, Napoli è lontana

Il Milan si è ritrovato a Milanello a poche ore dallo 0-0 con l'Inter in Coppa Italia. Allenamento mattutino per la squadra di Stefano Pioli, intento a preparare un crocevia decisivo per lo scudetto come la trasferta di Napoli, partita in programma domenica alle 20.45. Naturalmente, chi è sceso in campo a San Siro ha fatto solo defaticante in palestra.