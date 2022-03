Napoli verso il Milan: lavoro di recupero per Osimhen e Fabian Ruiz

Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della sfida di domenica sera in casa con il Milan . Luciano Spalletti aveva concesso infatti due giorno di riposo dopo la vittoria all'ultimo minuto all'Olimpico contro la Lazio , firmata da Fabian Ruiz . Tutti gli occhi oggi, all'Ssc Napoli Konami Training Center, erano per i giocatori che fisicamente non sono al meglio, come Anguissa . Ce la faranno a recuperare per il big-match del Maradona?

Napoli: terapie e palestra per Malcuit, ottimismo per Anguissa

La seduta di allenamento oggi è iniziata con una fase di attivazione e di tonificazione in palestra. Poi, sul campo 1, il gruppo Napoli ha svolto lavoro di possesso palla e ha giocato una partitella a campo ridotto. Tuanzebe ha svolto esclusivamente lavoro in palestra. Lozano e Anguissa sono scesi invece in campo per fare lavoro personalizzato. Malcuit si è sottoposto a terapie e ha fatto palestra. Osimhen e Fabian Ruiz, il match-winner che ha portato i partenopei in testa alla classifica, hanno svolto prima il lavoro in palestra con la squadra e poi un lavoro di recupero funzionale in campo. Nessuno dei due è comunque in dubbio per la partita con il Milan. C'è ottimismo anche per Anguissa, che dovrebbe essere regolarmente convocato. Niente da fare, invece, per Tuanzebe, Malcuit e Lozano. Il Maradona, nella sua capienza al 75 per cento, sarà tutto esaurito: ci saranno circa 42 mila spettatori per il posticipo domenicale.