Napoli, Osimhen l'amuleto con un tabù da sfatare

Il Napoli è fiducioso, ma ha anche un cruccio, in vista della partita di domenica sera in casa contro il Milan . Gara che potrebbe significare primato in solitaria per gli uomini di Luciano Spalletti . I partenopei vogliono poi tenere aperta anche la striscia delle partite consecutive in gol, siamo a otto, nessuna altra squadra di serie A ha fatto meglio. Chiaro che questo sia proprio il mestiere di Victor Osimhen , che però deve sfatare un tabù.

Osimhen: con lui in campo, Napoli imbattuto

Partiamo dalle note positive che arrivano dalla statistiche. Quest'anno, con Osimhen in campo, il Napoli non ha mai perso. È successo contro l'Inter, ma in quel caso l'attaccante nigeriano era uscito anzitempo per una ferita allo zigomo. Spalletti può dunque contare su un amuleto, mica male in una città come Napoli. Una sorta di cornetto che, invece che in tasca, scende in campo e fa paura alle difese avversarie. E, così sembra, spaventa in generale chi si trova di fronte, che finisce per non riuscire a espugnare il Napoli. Contro il Milan Osimhen ci sarà, dunque si parte dalle statistiche e dalla scaramanzia per raccontare questa super sfida.

Osimhen: niente gol alle grandi

La nota negativa è che Victor Osimhen finora sembra avere un timore reverenziale per le grandi. Non ha mai segnato, finora, a Milan, Inter e Juve. Potrebbe sbloccarsi proprio domenica sera davanti a uno stadio tutto esaurito. Attenzione, perché il bomber quest'anno non ha fatto gol neanche alla Lazio e alla Fiorentina. Pochi i guizzi che si ricordano nelle partite che scottano: l'anno passato uno all'Atalanta alla quarta giornata e un altro nel 5-2 alla Lazio quando il campionato era all'epilogo. Da considerare sono anche i numerosi infortuni a cui è andato incontro il 23enne degli azzurri, che sta cercando di recuperare il tempo perso. Magari rompendo il tabù Milan domenica prossima.