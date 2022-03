Napoli, un 2022 da sogno: recuperati 9 punti all'Inter

Un 2022 da primato. Da scudetto. Il Napoli , nel girone di ritorno – che combacia con il nuovo anno solare – ha staccato tutti, messo la freccia per il sorpasso in classifica che potrebbe avvenire nel prossimo turno al Maradona contro il Milan . L'ultima sconfitta dei partenopei, in casa contro lo Spezia , è del 22 dicembre 2021: gli azzurri quel giorno scivolarono a -7 dall' Inter di Inzaghi . Da allora, Luciano Spalletti ha ingranato la quinta, approfittando anche del rallentamento delle milanesi.

Napoli: imbattuto come la Juve nel nuovo anno

Il Napoli ha totalizzato 18 punti nel 2022, grazie a 5 vittorie e 3 pareggi. Non ci sono ancora sconfitte, i partenopei sono imbattuti come la Juve: le uniche due squadre di serie A a non aver ancora conosciuto l'onta di uno stop nel girone di ritorno. I bianconeri, però, sono secondi in classifica con 16 punti, avendo pareggiato 4 volte e vinto altrettante. A sorpresa, a braccetto con la Juve di Max Allegri, c'è il Verona di Igor Tudor. Tornando al Napoli, 14 le reti segnate nelle otto gare da gennaio in poi, 5 quelle subite. A far bene all'attacco partenopeo il ritorno con continuità di Victor Osimhen.

Napoli: +3 sul Milan e +9 sull'Inter nel ritorno

Dicevamo che il Napoli ha recuperato 9 punti all'Inter in questo girone di ritorno. Potrebbero essere 6, considerato che i nerazzurri devono recuperare la prima del 2022 a Bologna. Anche il Milan è dietro a Spalletti, con 15 punti e già una sconfitta da ammortizzare (quella in casa contro lo Spezia del 17 gennaio). Ma chi ha davvero giocato con il freno a mano tirato in questo nuovo anno è la squadra di Simone Inzaghi, che in classifica è all'undicesimo posto, con appena 9 punti conquistati sul campo (manca sempre una partita all'appello). Dovesse vincerla, appaierebbe Roma, Sassuolo e Lazio a quota 12.