Napoli-Milan: speranze al lumicino per Ibrahimovic e Romagnoli

Il Milan di Stefano Pioli è sceso in campo nel pomeriggio di giovedì per continuare la sua preparazione in vista del big match di Serie A contro il Napoli in programma domenica sera: in occasione della sfida scudetto difficilmente l'allenatore emiliano riavrà a disposizione Zlatan Ibrahimovic e Alessio Romagnoli , che ancora non si sono allenati in gruppo a Milanello.

Napoli-Milan, poche chance per Ibrahimovic e Romagnoli

L'attaccante svedese non si allena in gruppo da oltre un mese, e anche giovedì ha svolto un allenamento personalizzato in palestra: persiste il fastidio causato dall'infiammazione del tendine d'Achille del piede destro, e nonostante i miglioramenti prevale la cautela per evitare ricadute. Se Ibrahimovic lavora per essere almeno in panchina e dare supporto ai suoi, ci sono ancora meno chance per il capitano dei rossoneri Alessio Romagnoli, alle prese con il problema muscolare accusato nel derby: anche in questo caso, lo staff medico raccomanda prudenza, e Tomori con ogni probabilità sarà affiancato da Kalulu domenica sera al Maradona.

Milan: allenamento pomeridiano davanti a Maldini e Massara

"Allenamento pomeridiano oggi per i rossoneri, che si sono radunati a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per iniziare la sessione odierna - è la nota del club meneghino -. Presenti presso il Centro Sportivo per seguire il lavoro della squadra anche Paolo Maldini e Frederic Massara".

"Inizio in palestra, dove il gruppo ha svolto l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove ha proseguito la fase di riscaldamento con una serie di lavori atletici - continua il report diffuso dal Milan -. Terminata la prima parte di allenamento, la squadra ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche eseguite con l'ausilio delle sagome prima di dividersi in due gruppi: il primo è stato impegnato in altre esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni, il secondo ha effettuato lavoro tattico, prevalentemente sulla fase difensiva. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso l'allenamento odierno". Il Milan tornerà ad allenarsi venerdì mattina.